Иск к Украине по водной блокаде Крыма будет подан в течение двух-трех недель

В 2017 году Украина подала против России иск Международный суд ООН, требует признать действия РФ в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Процесс подготовки и подачи иска к Украине о возмещении ущерба из-за водной блокады Крыма завершат в течение нескольких недель. Об этом сообщил первый вице-спикер парламента республики, руководитель рабочей группы по этому вопросу Ефим Фикс.

По его словам, при оптимистичном развитии обстоятельств, выйти с иском в суд удастся уже через две-три недели. После вынесения соответствующего вердикта судом России, власти Крыма обратятся в Минюст РФ, а тот в свою очередь с иском в Европейский суд по правам человека от имени российского государства.

Фикс уточнил, что ущерб оценен в 1 триллион 450 миллиардов рублей, однако цифра еще не окончательная. Он напомнил, что обращения о привлечении к уголовной ответственности тех, кто участвовал в блокаде полуострова, уже направили в Следственный комитет РФ. Их рассмотрели и определили группу, которая занимается расследованием.

В списке, который Госсовет Крыма представил ранее, значатся экс-депутат Верховной рады Андрей Сенченко, народный депутат Мустафа Джемилев, глава запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа* Рефат Чубаров, заочно осужденный в Крыму бизнесмен Ленур Ислямов, экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Петр Порошенко, бывший представитель главы украинского государства в несуществующей «Автономной Республике Крым» Борис Бабин, экс-глава Госагентства водных ресурсов Василий Сташук, бывшие депутаты Игорь Луценко и Владимир Парасюк, экс-глава Херсонской области Андрей Путилов, политический деятель, бывший глава администрации Геническа (Херсонская область) Александр Воробьев.

До 2014 года около 85% водных ресурсов Крымский полуостров получал через Северо-Крымский канал, подающий воды Днепра. После присоединения региона к РФ власти Киева перекрыли водоток. Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что водная блокада Крыма, организованная Украиной, противоречит европейским и международным конвенциям. В 2020 году правительство РФ начало реализовать план по обеспечению Крыма и Севастополя пресной водой. С 2020 по 2024 год на него выделят 48 миллиардов рублей из Резервного фонда. В план входит бурение новых скважин, ремонт сетей водоснабжения, строительство опреснительных установок, устройство очистки сточных вод, строительство водозаборных сооружений на реке Бельбек в Севастополе.

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