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Общество9 июня 2021 10:02

Почти 20 тысяч крымчан за неделю сделали прививку от коронавируса

Общее количество привитых превысило 250 тысяч
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Привики на дому делают для маломобильых граждан

Привики на дому делают для маломобильых граждан

Фото: Виталий ПАРУБОВ

За прошедшую неделю прививку от коронавируса сделали 19 тысяч 280 крымчан. Общее количество вакцинированных составляет 252 тысяч 146 человек, сообщил на брифинге по

предупреждению коронавируса министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

- 182 тысячи 301 получили оба компонента, - отметил он.

Всего республика получила 288 тысяч 332 дозы вакцины, за неделю поступило 21 тысяча 210 доз.

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