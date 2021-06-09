В крымском селе Приозерное устранили последствия подтопления и построили дамбу

Сообщений о пострадавших или погибших в МЧС не поступало. Фото: ГУ МЧС по Крыму.

Крымские спасатели устранили последствия затопления в селе Приозерное, а также построили дамбу, откачали воду и привели территорию в надлежащее состояние, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по РК.

На данный момент рабочие успели очистить 500 метров дренажных систем, убрать 4000 квадратных метров территории населенного пункта. Сейчас обустраивают дамбу длиной 15 метров, высотой 12 метров. Также откачали воду из восьми подвалов пострадавших домов, укрепили 80 метров размытой дороги и подсыпали ее бутом.

Четырех человек, трое из которых дети, временно поселили в гостинице «Полет» в селе Бондаренково Ленинского района. Всего в зоне подтопления оказались 35 человек.

- В настоящее время все работы завершены, – уточнили в МЧС.

Последствия устраняли 135 человек и 27 единиц техники. Кроме того, были привлечены беспилотные летательные аппараты МЧС. Вечером 7 июня в Ленинском районе выпало почти 40% месячной нормы осадков. По данным главного управления МЧС по Республике Крым, в результате произошел сход воды с сельскохозяйственных угодий, часть воды затопила участок автодороги «Таврида», 18 приусадебных участков и подвалы.

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