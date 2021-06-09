Ялта, Алушта и Симферополь лидируют по заболеваемости коронавирусом в Крыму

Симферополь стабильно лидирует по распространению коронавируса Фото: Архив "КП"

Рост заболеваемости коронавирусом в Крыму за неделю составил 11,4% до 741 случаев. Об этом на брифинге по предупреждению коронавируса сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

- Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией зарегистрирован в 4 регионах — Ялте, Алуште, Симферополе и Черноморском районе, - уточнил он. - Среди курортов наибольший удельный вес заболевших отмечается в Ялте, Алуште, Евпатории.

За неделю количество диагностированных внебольничных пневмоний увеличилось на 16%. показатели заболеваемости ОРВИ в регионе остаются стабильными.

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