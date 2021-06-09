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Экономика9 июня 2021 10:40

В 2025 году в Саках появится новый курортный комплекс на 1,3 тысячи номеров

Семейный курорт будет работать по системе «Ультра все включено»
Елизавета КВАЧКОВА
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Новый современный курорт Alean Family Resort подойдет для комфортного отдыха и лечения родителей с детьми.

Новый современный курорт Alean Family Resort подойдет для комфортного отдыха и лечения родителей с детьми.

Фото: Анна КИРИЕНКО

В 2025 году в Саках откроют новый курортный комплекс Alean Family Resort на 2 тысячи номеров. Общий объем инвестиций - 14 миллиардов рублей. Проект создаст в республике около 1,7 тысячи новых рабочих мест, в том числе 700 - постоянных и 968 сезонных.

Соглашение о реализации проекта подписал глава Республики Крыма Сергей Аксенов и генеральный директор ООО «Семейные курорты» Илья Уманский в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума.

Семейный курорт будет работать по системе «Ультра все включено», его вместимость - 1,3 тысячи номеров. По планам, в нем сделают крытый аквапарк и термальный комплекс, медицинский комплекс и SPA-центр, конгресс-центр для проведения мероприятий до тысячи человек, спортивный комплекс и теннисную академию.

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