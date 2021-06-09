Для въезда в Крым из-за рубежа нужен ПЦР-тест не позднее 72 часов до въезда Фото: "КП" Архив

За неделю в Крым через пункты пропуска не пропустили 165 граждан Украины. Об этом на брифинге по предупреждению коронавируса сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

- За неделю в Крым из-за границы прибыло 7 120 человек, из них 6 441 через автомобильные пункты пропуска и 679 международным авиа сообщением, - уточнил он. - Не допущены через пункты пропуска 165 граждан, которые не прошли санитарно-карантинный контроль.

Среди прибывших выявлено 6 человек с положительным результатом на коронавирус: 4 прибыли из Украины и 2 из Испании. За не своевременное повторное обследование составлено 18 протоколов. В судах рассмотрено 5, назначено 37 тысяч рублей штрафа.

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