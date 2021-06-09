Часть Симферополя осталась без воды и со сниженным давлением

Весь день в некоторых районах города не будет воды Фото: Архив "КП"

Часть крымской столицы осталась без воды на целые сутки, а в некоторых районах города снизилось давление в кранах.

Как сообщили в ГУП РК «Вода Крыма», до вечера 9 июня краны будут сухими по следующим адресам:

- улица Воровского;

- улица Ленина;

- р-н «Старого города».

Давление снизится на улицах:

- проспект Кирова (частично);

- улица Севастопольская (частично);

- улица Карла Маркса;

- улица Горького;

- улица Гоголя;

- улица Тренева;

- улица Лермонтова;

- улица Куйбышева;

- проспект Победы (частично), прилегающие улицы и переулки.

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