Часть Симферополя осталась без воды и со сниженным давлением

Весь день в некоторых районах города не будет воды
Фото: Архив "КП"
Часть крымской столицы осталась без воды на целые сутки, а в некоторых районах города снизилось давление в кранах.
Как сообщили в ГУП РК «Вода Крыма», до вечера 9 июня краны будут сухими по следующим адресам:
- улица Воровского;
- улица Ленина;
- р-н «Старого города».
Давление снизится на улицах:
- проспект Кирова (частично);
- улица Севастопольская (частично);
- улица Карла Маркса;
- улица Горького;
- улица Гоголя;
- улица Тренева;
- улица Лермонтова;
- улица Куйбышева;
- проспект Победы (частично), прилегающие улицы и переулки.
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