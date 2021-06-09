Громкий хлопок в небе напугал жителей Симферополя

Звуковой барьер образуется из-за изменения давления. Фото: wikipedia

Над Симферополем около 9 часов утра в среду, 9 июня, прозвучал громкий хлопок. Жители крымской столицы не на шутку испугались, ведь у многих машин даже сработала сигнализация.

Через несколько минут в социальных сетях началось обсуждение, что же могло стать источником звука. Большинство сошлось во мнении, что спровоцировать звук мог самолет, который преодолевал «звуковой барьер». Ведь такие громкие хлопки неизвестного происхождения – не редкость.

«Звуковой барьер» - это резкий скачок воздушного сопротивления, который возникает, когда самолет достигает скорость, близкую к скорости звука. Тогда из-за движения воздушных масс возникает такой резкий хлопок, пугающий горожан.

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