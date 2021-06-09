В Крыму 113 новых больных коронавирусом

В Крыму рост заболеваемости коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 113 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

- Из общего количества заболевших 91 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, - уточнил он. Лаборатории за сутки выполнили исследования 4765 проб на COVID-19. Выписаны с выздоровлением 122 пациента.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50