Евросоюз на год продлил антикрымские санкции

Евросоюз ввел ограничения против Крыма и жителей полуострова в июне 2014 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Евросоюз продлил санкции против Крыма и Севастополя еще на год. Пакет ограничений был принят еще в 2014 году из-за непризнания присоединения полуострова к России.

- Комитет постоянных представителей принял решение о продлении на 12 месяцев ограничительных мер в отношении Крыма и Севастополя, - сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Принятое решение будет одобрено советом ЕС на следующей неделе. Только после этого оно вступит в силу.

Напомним, Евросоюз ввел ограничения против Крыма и жителей полуострова в июне 2014 года. Ограничения запрещают европейским предприятиям вести переговоры и заключать контракты с предприятиями республики. Кроме того, европейские авиакомпании не могут пускать самолеты в Крым, заходить в крымские порты, а жители полуострова с российскими паспортами не могут получить визы в страны ЕС.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50