В Крыму открыли Белогорский психоневрологический интернат

Психоневрологический интернат на 250 мест торжественно открыли в Белогорском районе Республики Крым. Фото: управление информационной политики Мининформ РК.

Интернат на 250 мест построен в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», передает КИА.

Учреждение находится в селе Яблочное Белогорского района в Крыму. Строение состоит из двух соединенных переходом корпусов. В здании есть пищеблок и столовая на 250 человек, спортивный зал, медицинский блок с современным медицинским и физиотерапевтическим оборудованием, блок для реабилитационных и кружковых занятий, библиотека, парикмахерская, помещения для религиозных обрядов.

Кроме того, интернат оснащен современными системами пожарной и антитеррористической безопасности, видеонаблюдения, пассажирскими и грузовыми лифтами, все помещения устроены таким образом, чтобы люди с ограниченными возможностями могли комфортно перемещаться.

- Учреждение, которое мы сегодня открыли, соответствует всем необходимым требованиям и нормам, предназначено для постоянного проживания и реабилитации лиц в возрасте от 18 лет, страдающих психическими заболеваниями, – цитирует издание заместителя Председателя Совета министров РК – министра труда и социальной защиты РК Елену Романовскую.

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