Полиция устроит проверку жителям Симферополя

Во время посещения полицейские также проводят беседы с местными жителями о соблюдении общественного порядка. Фото: Архив "КП"

До 11 июня включительно участковые уполномоченные полиции Симферополя проводят профилактические мероприятия «Визит». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Цель мероприятия – защитить население и предупредить возможные нарушения. Проверять будут граждан, которые относятся к особым категориям учета: иностранцы, ранее судимые, условно-осужденные и другие лица, требующие внимания со стороны государства.

Также стражи порядка нанесут визит в гостиницы и квартиры, которые сдаются в аренду. В конце операции полиция оставит свои визитки со своими номерами телефонов, и информацией где и когда принимают население. Все участники получат памятки «Как не стать жертвами преступлений».

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