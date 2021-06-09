В Симферополе починят 15 старых лестниц

По эти лестницам жители Симферополя добираются до многоэтажных жилых домов. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

В соответствии с поручениями главы администрации Симферополя Валентина Демидова, данными по результатам выездных мероприятий с участием Главы Республики Крым Сергея Аксенова, подрядные организации научали ремонт городских лестниц, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

К настоящему моменту демонтировали 5 лестниц и готовятся к устройству оснований на прилегающих к МКД территориях на улице Мате Залки 5б, 7, 9, 15, 19. В районе МКД на улице Маршала Жукова 3 и 31 рабочие производят демонтаж старых покрытий и готовятся к усилению подпорной стены.

- Напомню, что по результатам совместных выездов Главы Республики Крым Сергея Аксенова и главы администрации Симферополя Валентина Демидова были даны протокольные поручения, в том числе по ремонту лестничных маршей в микрорайонах столицы, – сообщил начальник департамента капитального строительства администрации города Василий Хомутов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50