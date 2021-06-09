Десять премий Госсовета Крыма присуждены ко Дню соцработника

Фото: пресс-служба Госсовета РК

Десять работников и трудовых коллективов учреждений социальной сферы получили премии Госсовета Крыма в размере 38 тысяч рублей к профессиональному празднику. За труд и самоотдачу лучшие представители отрасли получили грамоты и благодарности парламента республики.

- В 2020 году, во время настоящих испытаний из-за распространения коронавирусной инфекции, социальные работники трудились наравне с медиками, выезжая к подопечным, ни на один день не отступали от своих обязанностей, - подчеркнул глава профильного комитета Госсовета, руководитель фракции КПРФ Сергей Богатыренко.

Награды присуждены трудовым коллективам Евпаторийского дома-интерната для престарелых и инвалидов, Белогорского дома-интерната для детей инвалидов, Октябрьского пансионата для престарелых и инвалидов, департамента труда и социальной защиты администрации Первомайского района и города Ялта, Центра занятости населения и Центра социальных выплат в Красногвардейском районе, работникам Красногвардейско психоневрологического интерната, управления соцзащиты администрации Алушты, Центра соцобслуживания Керчи.

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