«Новые люди» идут на выборы: В Крыму состоялся региональный форум партии

Лидеры штабов научились создавать команды, привлекать новых сторонников, вести агитацию, создавать и реализовывать социальные инициативы,

В Крыму на мысе Казантип прошел форум сторонников партии «Новые люди».

В трехдневном мероприятии участвовали 170 руководителей партийных организаций из Крыма и Севастополя. Делегаты обменивались опытом и готовились к грядущей предвыборной кампании.

В частности, лидеры штабов научились создавать команды, привлекать новых сторонников, вести агитацию, создавать и реализовывать социальные инициативы, поучаствовали в тренингах и обсуждениях.

- Мы успели выполнить все поставленные задачи. К нам приехали не только студенты и начинающие специалисты, но и профессионалы своего дела – бизнесмены, преподаватели, экологи. Вместе с нашей партией они готовы работать на благо общества, - рассказала глава регионального отделения партии «Новые люди» Анна Трофименко.

Кроме того, партия проводит конкурс среди своих политических команд из разных городов. Самые активные участники могут выиграть грант в размере 1 млн рублей на реализацию социальных проектов в своем городе.

За лето «Новые люди» планируют утроить количество своих сторонников, создать сеть новых штабов партии и достойно показать себя на предстоящих выборах.