На Украине началась вакцинация жителей Крыма от коронавируса

Вакцинация в Крыму идет полным ходом, вакцину применяют отечественную. Фото: Архив "КП"

На Украине заявили о начале вакцинации крымчан от новой коронавирусной инфекции. Как сообщает официальный сайт Херсонской областной государственной администрации, первые дозы вакцины уже получили два жителя Крыма. Они привились в амбулатории Геническа, Херсонской области.

Министерство здравоохранения Украины открыло для крымчан запись на прививки на электронном сервисе госуслуг «Дія».

Для жителей российского Крыма определили шесть пунктов вакцинации, два из которых работают в селах Чонгар и Каланчак. Сообщается, что вакцинация здесь будет бесплатной, колоть станут китайскую вакцину CoronaVac.

Крымчанам предлагают приходить с паспортом и идентификационным номером.

Вакцинация от коронавируса на Украине стартовала в конце февраля. В стране используют сразу несколько вакцин от Covid-19, в том числе американскую Pfizer и китайскую CoronaVac.

Ранее в Совете Федерации раскритиковали приглашение крымчан на бесплатную вакцинацию на Украине. Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал главу украинского Минздрава «нездоровым человеком».

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