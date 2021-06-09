Питбули на мотоциклах: мужчина устроил цирковое представление на одной из трасс Крыма

Комментаторы разошлись во мнениях на счет поступка водителя. Фото: свободная энциклопедия "Википедия".

В социальных сетях появилось необычное видео – мужчина усадил вместе с собой на мопед двух питбулей и отправился кататься по одной из трасс Крыма. Никаких креплений, удерживающих псов не было. Одна из собак вовсе стояла на четырех лапах сзади водителя. Судя по видео, бойцовские псы хозяину не мешали, вели себя смирно и спокойно. Пост под названием «Призрачный гонщик» опубликовали в группе «Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» в соцсети «Вконтакте», передает ForPost.

Большинство подписчиков группы не оценили поступка мужчины.

- Моих бы так посадить. Они бы в прокуратуру «заяву» накатали за ненадлежащее обращение с животными. Молодцы песики, смелые! А если серьезно, действительно неоправданный риск и выпендреж, – передает издание слова подписчицы.

Некоторые восприняли необычную выходку с позитивом.

-И едут же! Нравится им, – цитирует СМИ одного из симпатизантов.

В кинологическом клубе Симферополя сообщили, что в ситуации ничего страшного нет.

- Животных с нарушенной психикой так не покатаешь – они не дадутся. А если собаки сидят спокойно, не дергаются, не лают, наверняка все будет хорошо, – передает слова кинологов ForPost.

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