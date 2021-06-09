Стало известно, из-за чего обрушилась дорога на Евпаторийском шоссе

Обнаружили, что площадь поврежденного участка 40 кв. метров Фото: Архив "КП"

ровал дороги, который произошел днем 8 июня на Евпаторийском шоссе, связан с повреждением водопровода во время строительства коллектора глубокого заложения, сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

- Была задета водопроводная труба. Оперативно произведено геологическое сканирование, чтобы выявить, что участок имеет точечные признаки. Обнаружили, что площадь поврежденного участка 40 кв. метров на одной из полос Евпаторийского шоссе, - отметил Кабанов.

По его словам, до конца дня все работы по устранению последствий обрушения будут устранены.

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