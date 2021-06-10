Погода в Крыму на 10 июня: дождь, гроза и тепло до +26

Температура воды в Черном море +14°… +19°
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
10 июня на Крымском полуострове, как и накануне, синоптики обещают ненастье.
В Симферополе столбик термометра днем покажет +23°…+25°. Скорость юго-западного ветра или по-другому зюйд-веста 8-13 м/с. Дождь, гроза и молнии.
В Севастополе днем +19…+23°. Западный ветер до 5…13 м/с. Облачно с прояснениями.
Феодосия и Судак во власти юго-западного ветра, скоростью 8-13 м/с. Столбик термометра не преодолеет отметку в +25°. Дождь, гроза.
В Евпатории зюйд-вест, который дует со скоростью 8-13 м/с. Днем до +22°…+24°. Дождь, гроза.
Южный берег Крыма облюбовал юго-западный ветер 8-13 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +26°. Дождь и гроза.
Вода в Черном море +14°… +19°
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