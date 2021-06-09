Черный список Банка России: на Юге страны выявлено 112 организаций с признаками нелегальной деятельности

Если компания числиться в списке с признаками нелегальной деятельности, то лучше воздержаться от заключения с ней договора. Фото: spk-nsb.ru

Банк России по итогам 2020 года выявил в регионах ЮФО и СКФО 112 организаций с признаками нелегальной деятельности. Со списком можно ознакомиться на сайте мегарегулятора.

Как рассказала заместитель начальника Южного главного управления Банка России Алла Храпунова, на сайте банка теперь есть не только список организаций, которым можно доверять, но и так называемый черный список, куда попадают компании не вызывающие доверие экспертов.

Благодаря наличию такого перечня, россияне могут заблаговременно определить мошенников и сохранить свои финансы. Список призван защищать права граждан, и формирует справедливую конкуренцию на рынке.

В опубликованном списке числится 10 копаний, которые работают в Крыму. Для того чтобы обезопасить себя и не заключать договор с мошеннической компанией, жители полуострова могут поискать ее в «Справочнике финансовых организаций» на сайте Банка России. Если организации там нет, то стоит заглянуть в список компаний с признаками нелегальной деятельности.

При отсутствии информации об интересующей фирме в обоих списках, стоит направить обращение в разделе «Интернет-приемная» на сайте регулятора.

Сейчас в базе компаний с признаками нелегальной деятельности около 1,8 тысячи организаций. Банк вычисляет нарушителей по специальной системе, а также обращениям граждан.

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