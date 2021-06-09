В Симферополе и Севастополе 10 июня частично отключат электричество

Перебои с подачей электричества произойдут в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 июня в отдельных районах Симферополя и Севастополя временно исчезнет электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Светлая, 2-32 (чет), 1а-19 (нечет), 27, 29;

ул. Зеленая, 20-48 (чет), 37-121 (нечет);

пер. Зеленый, 1, 2, 3;

ул. Советская, 6, 8, 8а, 11а, 35;

пер. Советский, 16, 16а, 19а, 21а, 35;

ул. Шоссейная, 2а, 4, 1а, 9, 13, 13а, 15, 19, 21;

ул. Садовая, 1-12а;

ул. Заречная, 30-34 (чет), 52-62 (чет), 1-33 (нечет), 51;

пер. Садовый, 10а-14 (чет), 1-9 (нечет);

ул. Солнечная, 4-32 (чет);

пер. Солнечный, 1-9 (нечет);

пер. Виноградный, 1-16;

ул. Тополевая, 3, 3а;

ул. Южная, 33;

ул. Грушевая, 48-52 (чет);

пер. Каштановый, 4, 7;

ул. Сибирская, 1-47 (нечет);

ул. Мальченко, 2-10 (чет), 14, 1-7а (нечет), 15, 15а, 17а, 17б;

ул. Гурзуфская, 88;

ул. Лесхозная, 2-6 (чет);

пер. Малосадовый /ул. Гурзуфской

пер. Малосадовый, 28-36 (чет);

ул. Оленчука 42-50/2 (чет), 65-77 (нечет)

ул. Балаклавская 18-28 (чет), 17-35А (нечет);

ул. Гражданская, 110-120 (чет);

ул. Ливневая, 12-32 (чет); ул. Трубаченко, 25;

пер. Ореховый 8-24 (чет), 9-29 (нечет);

пер. Русский 10-30 (чет), 11-31А/12 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Адмирала Юмашева 12,14,22-26(чет);

пр. Октябрьской Революции 51,55-61(нечет),57-а/1;

ул. Камышовое шоссе 2; 59; 63А; 69; 71; 75; 77; 81А;

Набережная рыбпорта 21/2; 12

Мекензевые горы: ул. Авангардное шоссе 15-19(нечет),23-31(нечет); ул. Дорожная 2-30(чет); 5,7,11,13,17,19,23,27-31(нечет); ул. Лесная 2-6(чет); 1; ул. Миндальная 10,18,20,24,32-44(чет); 7,21,23; ул. Мищенко 4-16(чет); 5,17,23-27(нечет),39,51,55,21-А; ул. Путейская 2-48(чет), 2-А; ул. Центральная 6,20,26,30,34,40,42; 1,29,33,53; ул. Мищенко 1,3; ул. Грибная 2-14(чет),32; 1-13(нечет),31; ул. Морских 2-8(чет); 1,3

с 8.00 до 12.00

пр-т Античный 6

с 9.00 до 17.00

село Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Кедровая 2; ул. Тюкова 62,64; ул. Родниковская 2-в,1; ул. Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19

с 9.00 до 18.00

село Орловка: ул. Приморская 20-82,21-55; ул. Дорожная 26,19-25; ул. Клубная 2,10,1-27; ул. Школьная 2,4,1-7

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