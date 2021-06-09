В МЧС рассказали о трех авариях, произошедших за сутки в Крыму

Помимо прочего, спасатели МЧС помогали медикам забрать двух пострадавших. Фото: МЧС Республики Крым.

За прошедшие сутки в Крыму спасатели трижды помогали устранять последствия ДТП, в которых пострадали три человека и еще один погиб, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Во вторник, 9 июня, около половины третьего произошла смертельная авария на автодороге Алушта – Ялта в районе Малого Маяка. Две легковушки столкнулись, в результате чего один из водителей скончался.

Второе ДТП произошло также с участием двух легковых автомобилей. Авария случилась около восьми часов вечера в районе села Залесного в Бахчисарайском районе. Пострадавших госпитализировали в Бахчисарайскую ЦРБ. Спасатели предотвратили пожар на месте происшествия.

Третье ДТП устроили два скутера на автодороге Оленевка – мыс Атлеш. О пострадавших нет информации.

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