В Крыму пропала 24-летняя девушка

Мария Диденко. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети пост-ориентировку.

- Помогите найти человека! Пропала Диденко Мария Юрьевна, 24 года (1996 года рождения). Города Севастополь. «26 мая 2021 года ушла из дома в неизвестном направлении, - сообщили волонтеры.

Приметы Марии Диденко: 167 сантиметров рост, худощавая, голубые глаза и темно-русые волосы до плеч.

Всех, кто располагает информацией о девушке, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

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