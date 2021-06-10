«Ух ты! Красотища!»: В соцсети появились фото рассвета в Гурзуфе

Аю-Даг хорош в любое время суток. Фото: Алекс Кедми/VK
Полуостров не зря любят туристы, даже когда море холодное, здесь есть чем занять себя.
Солнышко просыпается. Фото: Алекс Кедми/VK
Например, можно приехать в Гурзуф, встать рано утром, подняться повыше в горы, полюбоваться восхитительными пейзажами и сделать на память прекрасные фотографии.
Гурзуф на краю океана из облаков и тумана. Фото: Алекс Кедми/VK
- Гурзуф на рассвете, - так называется фотосет талантливого фотохудожника Алекса Кедми.
Светает. Фото: Алекс Кедми/VK
Автор свои творения, чтобы порадовать, как можно больше людей, разместил в социальной сети.
Фантастическое зрелище. Фото: Алекс Кедми/VK
Пользователи соцсети, увидев чудесные работы, были на редкость единодушны: «Ух ты! Красотища!»; «Супер!»; «Восхитительно!»
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