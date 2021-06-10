«Ух ты! Красотища!»: В соцсети появились фото рассвета в Гурзуфе

Аю-Даг хорош в любое время суток. Фото: Алекс Кедми/VK

Полуостров не зря любят туристы, даже когда море холодное, здесь есть чем занять себя.

Солнышко просыпается. Фото: Алекс Кедми/VK

Например, можно приехать в Гурзуф, встать рано утром, подняться повыше в горы, полюбоваться восхитительными пейзажами и сделать на память прекрасные фотографии.

Гурзуф на краю океана из облаков и тумана. Фото: Алекс Кедми/VK

- Гурзуф на рассвете, - так называется фотосет талантливого фотохудожника Алекса Кедми.

Светает. Фото: Алекс Кедми/VK

Автор свои творения, чтобы порадовать, как можно больше людей, разместил в социальной сети.

Фантастическое зрелище. Фото: Алекс Кедми/VK

Пользователи соцсети, увидев чудесные работы, были на редкость единодушны: «Ух ты! Красотища!»; «Супер!»; «Восхитительно!»

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