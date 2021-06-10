Евпатория возглавила рейтинг популярных городов для отдыха в июле

Отдыхающие любят Евпаторию. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, проанализировав данные брони, выяснили, где россияне хотят побывать в июле.

Также аналитики отметили, что среднем, семья из трех человек на семидневный отпуск потратит порядка 30 тысячи рублей.

Топ-10 популярных городов для отдыха в июле (средняя стоимость аренды жилья в рублях за сутки)

Евпатория, 3087

Анапа, 2531

Санкт-Петербург, 3308

Москва, 2961

Банное, 3810

Казань, 3000

Соль-Илецк, 2148

Кисловодск, 1507

Петрозаводск, 6859

Калининград, 2413

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