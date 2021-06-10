Евпатория возглавила рейтинг популярных городов для отдыха в июле

Отдыхающие любят Евпаторию.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, проанализировав данные брони, выяснили, где россияне хотят побывать в июле.
Также аналитики отметили, что среднем, семья из трех человек на семидневный отпуск потратит порядка 30 тысячи рублей.
Топ-10 популярных городов для отдыха в июле (средняя стоимость аренды жилья в рублях за сутки)
Евпатория, 3087
Анапа, 2531
Санкт-Петербург, 3308
Москва, 2961
Банное, 3810
Казань, 3000
Соль-Илецк, 2148
Кисловодск, 1507
Петрозаводск, 6859
Калининград, 2413
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