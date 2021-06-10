Под Бахчисараем группа туристов нашла человека без сознания

Спасатели нашли мужчину и помогли доставить его к медикам. Фото: ГУ МЧС РФ по РК.

В Бахчисарайском районе Крыма группа туристов нашла около пещерного города «Мангуп-Кале» лежавшего без сознания мужчину. Ответственные походники незамедлительно вызвали МЧС.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка чрезвычайного ведомства, на место происшествия выехали четыре сотрудника второго поисково-спасательного отделения горной поисково-спасательной части.

Бойцы МЧС нашли пострадавшего и с помощью носилок доставили его к карете «скорой» помощи.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50