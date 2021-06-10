В эти выходные жители Крыма смогут прокатиться на аэростатах у Белой скалы

В небо поднимутся 15 аэростатов. Фото: Турпортал Крыма.

В Белогорске около знаменитой Белой скалы с 12 по 14 июня пройдет спортивное соревнование по воздухоплаванию «Коктебель Лэнд».

В небо поднимутся 15 аэростатов. Все желающие смогут полетать вместе с пилотами. Старт утренних полетов запланирован на 04.30-05.00, а вечерних на 18.00.

- Мероприятие запланировано в формате спортивной фиесты, а не фестиваля, как это планировалось изначально, - сообщил организатор Александр Дмитриев.

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