Аксенов предложил ввести штрафы для шумных крымчан до 1 миллиона рублей

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В Крыму могут ввести штрафы за нарушение тишины. Любителей пошуметь глава РК Сергей Аксенов предложил штрафовать до 1 миллиона рублей.

- Хочу сообщить крымчанам об инициативе, внесенной мной в Общественную палату: повысить ответственность за нарушение тишины в ночное время. Проект закона согласован с МВД, - написал Сергей Аксенов в соцсети «Вконтакте».

По его словам, физлица заплатят за нарушение тишины 5 тысяч рублей, должностные лица – 50 тысяч, а юридические – 1 миллион рублей.

Сейчас штрафы за подобные нарушения в разы меньше. Так, для физических лиц от 500 до тысячи рублей, для должностных – 1-1,5 тысячи рублей, для юрлиц – 2-5 тысяч рублей.

Режим тишины, согласно действующему законодательству, действует с 22.00 до 8.00 и с 13.00 до 14.00 по будням и с 22.00 до 10.00 в выходные.

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