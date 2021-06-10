В Симферополе будет увеличено число патрульных групп

Фото: Архив "КП"

В Симферополе будет увеличено количество патрульных групп. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- Будет увеличено количество патрульных групп на улицах столицы с 16, как сейчас, до 35-40. Надеемся, что предпринятые меры поспособствуют повышению комфорта жителей Симферополя, - сказал глава РК.

По его словам, уже есть договоренности с руководством республиканского МВД.

Также глава республики отметил, что в состав патрульных групп будут включены представители крымского казачества и Народного ополчения.

- Штатной численности МВД не хватает, но мы с Павлом Леонидовичем Карандой договорились о том, что количество патрульных групп с помощью казачества и крымского ополчения увеличим. Будет (в составе патрульной группы) один сотрудник полиции, два представителя казачества или ополчения, – заключил Аксенов.

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