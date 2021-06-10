В Симферополе строители перешли к финальной стадии обустройства сквера Казанский

Благоустройство сквера выполняется в соответствии с соглашением между Правительством города Москвы и Советом министров Республики Крым. Фото: главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

В крымской столице подрядчики ООО «Салгир-Сервис» вышли на завершающий этап по обустройству сквера Казанский. Работы на объекте закончены на 90%. Об этом сообщили в главном региональном управлении по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

Обновление проводится в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда».

Укладка плитки завершена на 95%, облицовка опорных стен – на 80%. Также завезли малые архитектурные формы. Скоро сделают опоры для освещения. Кроме того, в сквере уже установили камеры для безопасности граждан.

Список всех общественных территорий, которые благоустраивают в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году, можно посмотреть по ссылке, а с полным перечнем строящихся или ремонтируемых в рамках национальных проектов объектов можно ознакомиться на «Карте объектов в Крыму» и «Карте автомобильных дорог».

благоустройства сквера выполняется в соответствии с соглашением между Правительством города Москвы и Советом министров Республики Крым.

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