В Ялте мобильный пункт вакцинации теперь будет работать каждую пятницу

Работа мобильного пункта продлена на основании просьб и обращений жителей Ялты. Фото: ФНКЦ ФМБА России в Крыму.

Мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции в Ялте на площади Советская теперь работает каждую пятницу. Такое решение приняло руководство, сообщили в Филиале ФНКЦ ФМБА России в Крыму.

Следующая вакцинация запланирована на 11 июня. Привиться первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») можно будет с 11.00 до 17.00. Процедура доступна не только жителям Большой Ялты и Крыма, но также туристам, приехавшим из-за рубежа.

С собой на вакцинацию нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Приходить можно без предварительной записи. Иммунизация проводится в порядке живой очереди. Перед прививкой гражданин заполняет анкету и добровольное информированное согласие на прививку.

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