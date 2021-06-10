На церковь Вознесения в Кореизе установили купол и крест

Вознесение Господне относится к 12 двунадесятым (особо важным) праздникам в православии. Фото: страница в Facebook Янины Павленко.

К празднику Вознесения, который в этом году отмечается 10 июня, на церковь Вознесения Господня в Кореизе установили купол и крест, пишет «КИА».

Сам купол изготовлен из прочного золоченого материала и имеет луковичную форму. Весит такой архитектурный элемент две с половиной тонны.

- Это замечательная история возрождения. Первый храм Вознесения Господня в Кореизе был построен в 1820-е владелицей имения Кореиз княгиней Анной Голицыной, – цитирует СМИ главу администрации Ялты Янину Павленко.

Когда Голицыны возводили собственную домовую церковь, они обнаружили фундамент древнего храма. На нем виднелась старинная надпись, выполненная на средневековом греческом языке. Впоследствии ее встроили в новый храм. К сожалению, здание было разрушено в годы ВОВ.

Новый храм начали строить с 2007 года. Через несколько лет в уже новых помещениях проводили богослужения.

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