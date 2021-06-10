Глава Белогорского района опровергла слухи о принудительной вакцинации сотрудников

На собрании присутствовало около 20 человек. Фото: Надежда ДАЦЮК

В соцсетях опубликован документ с подписью главы администрации Белогорского района Галины Перелович, согласно которому 31 мая не привитых от COVID-19 сотрудников администрации не допустят к работе, передает Крымская Газета.

Руководитель аппарата администрации Белогорского района Елена Сверчкова пояснила, что это внутренний документ, не входящий за пределы организации. Сотрудники проследовали на свои рабочие места после 5-минутной лекции которую провела Галина Перелович.

- Глава администрации говорила о том, чтобы сотрудники еще раз подумали, что не нужно идти прививаться в больницу, можно вызвать бригаду врачей по месту работы и вакцинировать всех вместе, – цитирует СМИ Сверчкову.

Совещание было рассчитано на несколько минут, после чего все работники отправились по местам. Она отметила, что оно эффективно повлияло на решение некоторых все же сделать прививку против COVID-19. Информация, что некоторых не пускают на рабочие места без прививки, ложная.

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