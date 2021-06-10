Какие ППД чаще всего нарушают в Крыму

Республика Крым – один из трех регионов, жители которого оперативно оплачивают штрафы. Фото: Андрей ЗАМАХИН

Несоблюдение установленных лимитов на скорость – наиболее распространенное нарушение на крымских дорогах, сообщили в пресс-службе Drom.ru.

На превышение скорости приходится подавляющее большинство всех штрафов – 81%. На втором месте – невыполнение требования об остановке перед стоп-линией – 6%. На третьем – превышение скорости на 40–60 километров в час и проезд на красный свет.

За повторное превышение скорости на 40–60 километров в час автолюбители в Крыму получили 2% всех штрафов. На все остальные нарушения приходится 5%.

Чаще всего нарушителями становятся владельцы BMW и Mercedes-Benz. С начала 2021 года они получили в среднем по 4,2 штрафа. Далее в порядке убывания находятся водители Audi, Volvo и Lexus.

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