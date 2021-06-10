В Севастополе стартовал новый межфлотский конкурс «Морской бриз»

Подпись: Конкурс «Морской бриз» учрежден в 2021 году Фото: Архив "КП"

В Севастополе впервые состоится новый межфлотский конкурс «Морской бриз». Он проходит среди экипажей кораблей флота и курсантов военно-морских учебных заведений.

Семь команд-участников, сформированных из экипажей флагмана флота гвардейского крейсера «Москва», фрегата «Адмирал Григорович», малых ракетных и больших десантных кораблей, курсантов Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова, а также из экспериментального женского экипажа патрульного катера, собрались на открытии в акватории Севастопольской бухты. Здесь они три дня будут состязаться за звание лучшей команды Черноморского флота.

Первый этап конкурса «Водная стихия» прошел в акватории бухты «Голландия» на территории соединения надводных кораблей. Моряки соревновались в точности маневрирования по маршрутам «коридор», «змейка» и «гараж», в скоростном маневрировании, в прохождении отрезка маршрута на веслах, в поиске человека, терпящего бедствие на воде и метании бросательных концов.

- Завершится конкурс в акватории Севастопольской бухты у Памятника затопленным кораблям показательными выступлениями для жителей и гостей города, где зрители смогут понаблюдать за соревнованиями с максимально близкого расстояния, - рассказали КП-Крым в пресс-службе флота.

Заметим, конкурс «Морской бриз» в этом году проходит впервые в Крыму. Главная его цель - выявить самых сильных военнослужащих по морской выучке.

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