Часть Симферополя и Севастополя 11 июня останется без света

Электричество пропадет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 июня в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов отключат электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пер. Малосадовый /ул. Гурзуфской

пер. Малосадовый, 28-36 (чет)

ул. Оленчука, 42-50/2 (чет), 65-77 (нечет)

ул. Братьев Айвазовских 52-90(чет); 43-85(нечет);

ул. Сакская 2-16, 34а, 36-40(чет); 43-63(нечет);

ул. Черных 2-60(чет); 1-55(нечет);

ул. Гридасова 60, 31/9-59(нечет);

ул. Приветная, 2-72(чет), 1-67(нечет);

ул. Уральская 21, 35-55(нечет);

ул. Почтовая, 1-66;

ул. Тракторная 34-42(чет), 17;

ул. Маршала Рыбалко 58-68(чет); 49-69(нечет);

ул. Рождественская 58-62(чет);

ул. Дмитриева 50-70(чет); 45-59(нечет);

ул. Дунайская 18, 1-17(нечет);

пер. Дунайский, 2-12(чет); 3-17(нечет);

ул. Тростниковая;

ул. Осенняя ул. Балаклавская 18-28 (чет), 17-35А (нечет);

ул. Гражданская 110-120 (чет);

ул. Ливневая 12-32 (чет);

ул. Трубаченко, 25;

пер. Ореховый 8-24 (чет), 9-29 (нечет);

пер. Русский 10-30 (чет), 11-31А/12 (нечет);

пр. Победы, 306, 356;

ул. Черных;

ул. Азатлыкова,

ул. Азизлер

ул. Гурзуфская, 88;

ул. Лесхозная, 2-6 (чет)

Каменский массив – садовые товарищества: «Авиатор», «Маяк», «Металлист», «Механизатор», «Энтузиаст», «Бодрость», «Гвоздика», «Звездочка», «Здоровье», «Локомотивец», «Муромец», «Огонек», «Садко», «Автотранспортник», «Медик-1», «Медик», «Источник», «Связист», «Сигнал», «Таврида», «Фотон», «Садко», «Темп», «Нерудник», «Пневматика», «Радуга», «Овен», «Строитель», «Домостроитель», «Монтажник», «Мечта», «Монтажник 1», «Консервщик», «Молочник», «Рябина», «Дорожник», «Снежинка», «Дзержинец»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

село Орловка: пер. Багряный 2-8(чет),12,22,24,28,30; 5,9,13,15,19,21,25-29(нечет); ул. Красноярская 14,42,44; 23; ул. Озерная 28-а,2-4,18-28(чет),40,44,46; 1,13-19(нечет),25,29,39,45; ул. Качинское шоссе 14,114; 7,17,19

село П. Осипенко: ул. Лазурная 10,14-20(чет),36,38; 29,1,3,9-25(нечет),33,35; ул. Енисейская 12,30,34-38(чет); 5,19; ул. Камская 2,12,20,30,34-40(чет); 1,11,19,21,29,37-41(нечет); ул. Землянского 18; 1-11(нечет); туп. Прямой 2,4

с 8.00 до 12.00

ул. Руднева 26-Б,28,28-А,28-Б,28-В,30,30-А

с 9.00 до 17.00

ул. Адмирала Октябрьского 2,4; ул. Большая Морская 44,46

с 9.00 до 17.00

село Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Кедровая 2; ул. Тюкова 62,64; ул. Родниковская 2-в,1; ул.Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19

с 9.00 до 18.00

село Орловка: ул. Приморская 20-82,21-55; ул. Дорожная 26,19-25; ул. Клубная 2,10,1-27; ул. Школьная 2,4,1-7

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