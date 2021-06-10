В Крыму поймали менялу, который устроил «обменник» в своей машине

Приговор, вынесенный частному валютчику, пока не вступил в силу. Фото: Архив "КП"

Ялтинский городской суд вынес приговор местному жителю за незаконную банковскую деятельность. Крымчанин менял валюту всем желающим прямо в салоне своего автомобиля, – передает ForPost.

Обмен валют до сих пор, оказывается, востребован в Крыму. На этом предприимчивый местный житель решил построить свой бизнес. Ялтинец помогал туристам получить нужную валюту в припаркованной на набережной машине. Так, с мая 2017 года по сентябрь 2020 года он получил прибыль в размере 2,5 миллионов рублей. «Офис» был оснащен устройством для пересчета денежных купюр.

- Подсудимый ежедневно отслеживал изменение официального курса иностранных валют, анализировал динамику роста и падения курса, с учетом официального курса иностранных валют определял курс, по которому он должен был продавать и покупать иностранную валюту, говориться в сообщении, – цитирует СМИ пресс-службу Ялтинского городского суда.

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