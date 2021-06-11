Погода в Крыму на 11 июня: зюйд-вест и тепло до +25

В Севастополе тепло до 25°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 июня подарит жителям и гостям Крымского полуострова вполне комфортную пятницу, без каких-либо природных аномалий.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 13…15°, днем 23…25°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Город-герой Севастополь, как обещают синоптики, заключительный день недели проведет без осадков. Скорость зюйд-веста до 10 м/с. Днем тепло 23…25°.

На Южном берегу Крыма тепло 17…23°, Переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер западный 7 м/с.

Вода в Черном море прогрелась до 14…20°.

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