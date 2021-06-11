В Симферополе усилили контроль ковидных мер на рынках и в транспорте

По этому направлению идет в постоянное взаимодействие с Росптребнадзором. Фото: Архив "КП"

В Симферополе усилена работа по проверке соблюдения производственными предприятиями требований по профилактике коронавируса, сообщил замглавы администрации города Александр Зинченко на аппаратном совещании.

Увеличено число мобильных групп в два раза – теперь их 20. Две закреплены за общественным транспортом, три будут следить за крупными торговыми сетями. Продолжается мониторинг объектов торговли и обслуживания, рынков.

Кроме того, в ходе совещания глава администрации Валентин Демидов распорядился сформировать специализированную комиссию, в которую будут входить представители профильных министерств республики для анализа работы жилсервисов и муниципального предприятия «Горавтотранс».

Это необходимо, чтобы проанализировать финансово-хозяйственную деятельность муниципальных унитарных предприятий, определить суммы, которые нужны для ее оздоровления. В результате проделанной работы составят дорожную карту по каждому МУПу, что позволит обеспечить стабильную работу предприятий.

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