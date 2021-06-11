В Симферополе установили бюст заслуженному летчику Советского Союза Георгию Береговому

С 1972 по 1987 год Георгий Тимофеевич Береговой был начальником Центра подготовки космонавтов. Фото: администрация города Симферополя.

В крымской столице торжественно открыли бюст генерал-лейтенанту авиации, заслуженному летчику испытателю СССР, летчику-космонавту СССР, дважды Герою Советского Союза Георгию Тимофеевичу Береговому. Об этом сообщили в местной администрации.

Скульптура установлена на территории Открытого космического лицея в Симферополе. Ее появление – дань уважения и почета великому гражданину нашей Родины. На церемонии открытия присутствовал глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.

- Это яркий момент в патриотическом воспитании подрастающего поколения, потому что жизнь этого человека – настоящий пример того, как надо относиться к своей Родине, как надо служить своей стране, – уточнил Демидов.

Заместитель председателя комитета Госсовета РК по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерий Аксенов отметил, что на таких примерах нужно воспитывать высокие военно-патриотические ценности. Он также выразил благодарность администрации города Симферополя, школе и тем, кто занимался созданием и установкой памятника.

Сегодня космос возвращается в Крым. Мои поздравления! – сообщил Валерий Аксенов.

Все участники мероприятия посетили музей космонавтики на базе школы, который открылся 12 апреля 2011 года. В экспозиции музея, посвященной Георгию Береговому материалы из личного архива летчика, книги о нем, подлинная подпись героя.

Справка: Георгий Тимофеевич Береговой родился 15 апреля 1921 года в Полтавской области. Он дважды удостоен звания Героя Советского Союза. Принимал участие в Великой Отечественной войне с июня 1942 года. С 1948 по 1964 года работал летчиком-испытателем.

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