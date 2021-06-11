На праздничных выходных крымчан порадуют спектаклями под открытым небом

Третий сезон исторического мультимедийного шоу начнется с трех спектаклей подряд. Фото: Архив "КП"

В эти выходные - с 11 по 13 июня – в музее «Херсонес Таврический» пройдет премьерный показ уникального спектакля «Грифон».

Зрители представления смогут провести свои праздничные выходные на сцене под открытым небом, благо погода позволяет. Третий сезон исторического мультимедийного шоу начнется с трех спектаклей подряд.

- Актеры Севастопольского центра культуры и искусств, академического русского драматического театр имени Луначарского, драматического театра Черноморского флота имени Б. А. Лавренева и театра юного зрителя уже провели достаточное количество репетиций под руководством режиссера Натальи Слепченко, - отметили в пресс-службе фонда гуманитарных проектор «Моя История».

После генеральной репетиции весь актерский состав и оборудование полностью готовы для того, чтобы подарить зрителям незабываемые впечатления.

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