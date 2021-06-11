Данные спутника не подтвердили течь дамбы в Северо-Крымском канале

Сейчас Северо-Крымский канал частично заполнен водой из артезианских скважин. Фото: Анна КИРИЕНКО

Данные спутникового мониторинга показали, что есть значительные поступления воды через дамбу, которая перекрывает Северо-Крымский канал, в один из Черноморских заливов. Об этом сообщил заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный, передает ТАСС.

В воскресенье, 6 июня, в украинских СМИ появилась информация о том, что на 91-м километре Северо-Крымского канала начала просачиваться вода. Однако экспертный анализ выявил, что она есть только между капитальной дамбой, возведенной в 2014 году и второй, насыпанной в 2015 году. После второй дамбы вода не обнаружена.

Фотоизображение – не единственные возможности, которые открывают перед специалистами технологии спутникового мониторинга. Они также помогают получать информацию о структуре местности, температуре воды и высоте волн в конкретных районах.

Кроме того, Станичный сообщил, что обнаружен сток от второй дамбы в сторону Черного моря, Перекопского залива. Неизвестно, когда он появился, так как ранее на этом участке мониторинг не проводился.

Напомним, что дамбу, перекрывающую северо-крымский канал, построили для ограничения водоснабжения крымского полуострова в 2014 году. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической – редкие осадки и малоснежная зима усугубили положение. В связи с этим в Симферополе, Ялте и Алуште были введены графики подачи воды.

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