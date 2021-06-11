В Крыму цены на борщевые овощи продолжают ползти вверх

Некоторые овощи в Крыму за последние полгода сильно выросли в цене. Фото: Архив "КП"

За последнюю неделю в Крыму опять поднялась цена на капусту и морковь, а стоимость помидоров стала ниже, сообщили в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю по итогу еженедельного мониторинга цен.

За эту неделю цена на морковь выросла почти на 16%. За последние полгода она поднялась на 106%. Также подорожала капуста – на 6,5%. Картофель тоже значительно вырос в цене за последние полгода – на 48,5%, хотя за эту неделю колебание цены было незначительным – плюс 1,7%. Согласно информации Крымстата, килограмм капусты в Крыму сейчас стоит 37,5 рублей, а моркови – почти 69 рублей. Самая дорогостоящая капуста сейчас в Ялте (больше 40 рублей за килограмм). А вот самая дорогая морковь продается в крымской столице – больше 70 рублей за килограмм.

Но есть и позитивные изменения. Цена на помидоры и огурцы продолжает снижаться. Первые за последнюю неделю подешевели на 4,6%, а за полгода – на 12%. Вторые за неделю убавили 5,4%, а за полгода потеряли в цене значительно – 48%. Сегодня килограмм огурцов в среднем по Крыму стоит около 81 рубля, килограмм помидоров – около 125 рублей, отмечает ведомство.

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