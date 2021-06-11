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Происшествия11 июня 2021 13:52

В Симферополе поймали вора овощей

Часть награбленного он продал на площади Московской
Елизавета КВАЧКОВА
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Мужчина ранее был судим.

Мужчина ранее был судим.

Фото: Архив "КП"

В полицию поступило сообщение от частного предпринимателя. Он пожаловался, что утром недосчитался крупной партии овощей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК, пишет КИА.

Продукты были в грузовом отсеке «Газели» возле дома пострадавшего. Мужчина оценил ущерб более чем в 19 тысяч рублей.

Стражи порядка задержали 33-летнего жителя Симферополя, который добровольно им отдал часть награбленного. Он признался, что вторую часть успел продать на рынке в районе площади Московской города Симферополя.

Возбуждено уголовное дело. Нарушитель может сеть в тюрьму на 5 лет тюрьмы.

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