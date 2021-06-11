Жители райцентра Нижнегорский просят отремонтировать мост через железную дорогу

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Жители райцентра Нижнегорский просят отремонтировать пешеходный мост через железную дорогу и сделать его безбарьерным для маломобильных граждан. Об этом КП-Крым сообщил депутат Госсовета Крыма, руководитель фракции КПРФ Сергей Богатыренко.

- Совместно с депутатом Ивановского сельского совета Людмилой Шевченко провели прием граждан в пгт Нижнегорский, - уточнил Богатыренко. - Жители поселка и близлежащих сел пришли со своими проблемами, решить которые они не могут долгое время.

Так, представители Совета ветеранов подняли вопрос аварийного состояния пешеходного перехода через железнодорожные пути в Нижнегорском. В поселке проживает большое количество инвалидов-колясочников, и для них эта проблема очень острая. Также жители поселка просят помочь с подключением к газу домовладений льготной категории «дети войны», поскольку в данный момент на эти цели нужно более 110 тысяч рублей.

Все обращения граждан фиксируются для дальнейшей работы депутатов от КПРФ.