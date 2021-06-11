Аксенов рассказал о качестве воды из-под Азовского моря

Бештерек-Зуйский водозабор – последнее разведанное место с понятным запасом воды Фото: Архив "КП"

Из-за высокой минерализации воды в Азовском море ее придется очищать перед подачей в водопроводную сеть, заявил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

- Там вода под Азовским морем какая-то есть. Она не глубоко, проблем достать ее нет. Дело в том, что, скорее всего, она имеет количество твердых частиц с превышением нормы и всего остального – минерализация высокая. А с высокой минерализацией что толку? Это очищать надо, - отметил он.

По его словам, очищать за сутки миллион кубометров почти невозможно, поэтому придется устанавливать две опреснительные станции во Фрунзе и в Ялте. Он также отметил, что Бештерек-Зуйский водозабор – последнее разведанное место с понятным запасом воды. Других источников воды в Симферополе пока нет.

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