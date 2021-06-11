Подрядчики еще не сдали ни один объект из тех, которые ремонтировали в 2020 году в Симферополе

Работы выполняются в рамках соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым. Фото: Анна КИРИЕНКО

В крымской столице до сих пор не принят ни один из тех объектов, которые благоустраивались за счет госсредств в 2020 году, сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» глава города Валентин Демидов.

Подрядчики должны были устранить недочеты в 36 дворах и 7 скверах города. По словам мэра, сомнение вызывает как качество работ, так и исполнительная документация. Город не может содержать эти объекты, потому что они еще не приняты.

- Если мы сейчас за счет города начнем делать то, что должен делать подрядчик, то возникнут вопросы к городским службам,– сообщил Демидов.

Он добавил, что 11 июня, скорее всего, завершат только сквер у Дворца культуры профсоюзов. Подрядчик сегодня должен сдать документы.

Напомним, что Москва выделила на благоустройство дворов Симферополя 391 миллион рублей. Завершить ремонт планировали еще в прошлом году, однако были выявлены недочеты, которые устраняют до сих пор.

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