Воды в Крыму хватит на всех при грамотном управлении

Идея добывать пресную воду из-под Азовского моря была озвучена на итоговой пресс-конференции в конце 2020 года в России президентом РФ Владимиром Путиным. Фото: Анна КИРИЕНКО

В Крыму достаточно водных запасов, чтобы полноценно снабжать регион. Однако для этого требуется грамотное управление, сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

По его словам, под поверхностью Крыма много пресной воды. Правильные менеджмент поможет при использовании даже того количества осадков, которое есть сейчас. Он также уточнил, что пока не знает результатов исследования запасов воды под Азовским морем, ее качество требует изучения.

По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, минерализация воды под Азовским морем может быть очень высокой, поэтому потребуется ее предварительная очистка перед тем, как она появится в кранах горожан.

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