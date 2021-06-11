В Алуште 12, 13 и 14 июня смягчат график подачи воды в честь праздника

На выходные можно не запасаться водой. Фото: Архив "КП"

График подачи воды в Алуште будет не таким жестким на время длинных выходных 12, 13 и 14 июня, сообщили в местной горадминистрации.

Сейчас на территории города вода есть в кранах по пять часов в день: с 6.00 до 8.00 и с 19.00 до 22.00. По такому расписанию алуштинцы живут с сентября прошлого года. Изначально власти просто снизили давление в сетях в ночное время.

Однако на предстоящих выходных водоснабжение будет осуществляться целый день.

- Уважаемые алуштинцы. 12, 13 и 14 июня график подачи воды (установлен) с 6.00 до 22.00, – говорится в сообщении.

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