В Симферополе открылась выставка «Герои России, какими их не видел никто»

Всего установили 28 стендов с разными героями. Фото: Крымская газета.

В Симферополе на улице Карла Маркса стартовал ежегодный масштабный фотопроект «Герои России, какими их не видел никто», пишет Крымская газета.

Организатором выступил благотворительный фонд «Память поколений». На стендах под фото есть краткая информация о том, кто изображен на снимке.

– Мимо нашей выставки не проходят, молодые, дети и люди старшего поколения, потому что они еще помнят, что это такое, – цитирует СМИ руководителя проектов благотворительного фонда «Память поколений» Юлию Савину.

Один из героев – Вера Бакаева из Казани – малолетняя узница фашистских концлагерей. На ее глазах сожгли маму и годовалого братишку во время войны. По словам Савиной, после этого интервью журналисты два часа приходила в себя.

У всех героев есть своя история, которую невозможно уместить на одном стенде. Поэтому на каждом есть QR-код, чтобы зрители имели возможность узнать более подробную информацию об интересующем персонаже.

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